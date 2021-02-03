Міжнародний олімпійський комітет опублікував першу частину правил проведення Олімпіади-2020 в Токіо. Вона стосується глядачів на трибунах. А також частини спортсменів.

Джерело: офіційний сайт МОК

Нові правила були розроблені МОК спільно зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я, урядом Японії та владою Токіо, а також незалежними експертами.

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Загалом у цьому збірнику розписано правила поведінки для спортсменів, глядачів, технічних працівників, представників спортивних федерацій, журналістів тощо.

Серед правил – необхідність пройти тест на коронавірус за 14 днів до вильоту в Японію, перед самим вильотом та по прибутті в Японію.

Під час перебування в Японії, учасникам Олімпіади слід буде встановити мобільний додаток, де вони повинні звітувати про свій стан здоров'я. Також за його допомогою будуть відстежувати усі контакти під час Олімпіади.

На час перебування в олімпійському селищі, спортсмени та тренери будуть піддані суворим контрольним заходам для забезпечення їх безпеки. Це включатиме обмеження часу перебування спортсменів та допоміжного персоналу на цій території, обмеження спілкування за межами селища, їх переміщення між офіційними майданчиками Ігор та систему скринінгу COVID-19.

Окрім того, на змаганнях будуть заборонені рукостискання. Спортсменам заборонять відвідувати Олімпіаду як глядачі.

Щодо вболівальників, то вони повинні підтримувати спортсменів без використання кричалок і пісень. Адже коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом при кашлі, розмові, крику або співі. Тому вболівальники повинні намагатися не висловлювати свої емоції, а лише використовувати оплески.

Заходи безпеки щодо коронавірусу будуть оновлюватися. 3 лютого була опублікована лише перша версія.

Нагадаємо, Олімпійські Ігри в Токіо мали відбутися влітку 2020 року. Але через пандемію коронавірусу їх довелося перенести на 2021 рік. Змагання відбудуться з 23 липня до 8 серпня. Паралімпійські ігри розпочнуться 24 серпня.