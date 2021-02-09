Украинский метатель молота Глеб Пискунов выполнил олимпийский норматив. И сможет представлять Украину на Олимпиаде в Токио.

На открытом чемпионате Молдовы по метаниям 22-летний Глеб Пискунов сразу в первой же попытке послал снаряд на отметку 77 метра и 72 сантиметра.

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Благодаря этому он одержал победу, оставив позади очень опытного хозяина первенства Сергея Маргиева (76,24 метра).

Этот показатель стал рекордным в карьере Глеба Пискунова, превзойдя его предыдущий результат больше, чем на 2 метра.

Но самое важное то, что он превысил норматив для отбора на Олимпийские игры в Токио на 22 сантиметра. 9 февраля Международная ассоциация легкоатлетических федераций ратифицировала результат Пискунова, благодаря чему атлет получил право на участие в Олимпиаде-2020.

Кроме того, бросок на 77 метра и 72 сантиметра стал обладателем лучшего результата сезона в мире в 2021 году.