Українець Фаворов забив у матчі з фантастичним голом

Залаєгерсег 13 лютого зіграв на виїзді проти Кішварди у рамках 21 туру чемпіонату Угорщини. Український півзахисник гостей Артем Фаворив забив єдиний гол команди.

У середині першого тайму рахунок зустрічі відкрили господарі завдяки точному удару від Бумба. Перша частини гри так і завершила за мінімальної переваги Кішварди.

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Гол Фаворова

На 50-й хвилині у центрі уваги опинився Артем Фаворов. Його гол зрівняв рахунок поєдинку – 1:1. Через 25 хвилин його клуб створив собі проблеми на рівному місці – вилучення.

Здавалось, що матч завершиться нічиєю, але інакше думали господарі поля. У компенсований арбітром час Хорват ударом боковими ножицями поставив гучну крапку у зустрічі – 2:1.

Для українського хавбека Фаворова це вже 17 матч у сезоні в Угорщині та четвертий результативний постріл.

У складі Кішварди участь в матчі взяли також українські півзахисники Віктор Гей і Богдан Мельник.

Після цього туру Залаегерсег із 22 очки займає 10 місце. Кішварда ж йде 4-ю з 31 пунктом.

Контракт Фаворова належить Академії Пушкаша. В Залаегерсезі 26-річний Фаворов виступає на правах оренди.

Переможний гол Кішварди