Залаэгерсег 13 февраля сыграл на выезде против Кишварды в рамках 21 тура чемпионата Венгрии. Украинский полузащитник гостей Артем Фаворов забил единственный гол команды.

В середине первого тайма счет встречи открыли хозяева благодаря точному удару от Бумба. Первая части игры так и завершила при минимальном преимуществе Кишварды.

Читайте также Беседин забил первый гол за Динамо после годовой дисквалификации: видео

Гол Фаворова

На 50-й минуте в центре внимания оказался Артем Фаворов. Его гол сравнял счет поединка – 1:1. Через 25 минут его клуб создал себе проблемы на ровном месте изъятия.

Казалось, что матч завершится ничьей, но иначе думали хозяева поля. В компенсированное арбитром время Хорват ударом боковыми ножницами поставил громкую точку во встрече – 2:1.

Для украинского хавбека Фаворова это уже 17 матч в сезоне в Венгрии и четвертый результативный выстрел.

В составе Кишварды участие в матче приняли также Украинские полузащитники Виктор Гей и Богдан Мельник.

После этого тура Залаэгерсег с 22 очка занимает 10 место. Кишварда же идет 4-й с 31 пунктом.

Контракт Фаворова принадлежит Академии Пушкаша. В Залаегерсезі 26-летний Фаворов выступает на правах аренды.

Победный гол Кишварды