Чемпіон світу за версією WBC у середній вазі Джермалл Чарло у вересні проведе захист свого титулу проти українця Сергія Дерев'янченка. За чотири тижні до поєдинку американець оцінив свої шанси на перемогу.

Чарло заявив, що готовий до будь-якого розвитку подій: чи то буде повна 12-раундова дистанція, чи то дострокова перемога. Про це повідомляє Fightnews.com.

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Чарло обіцяє нокаутувати Сергія

Американський боксер попередив Дерев'янченка, що нокаутує його, якщо українець не впорається з його міццю.

Якщо бій пройде всю дистанцію, я буду до цього готовий. Якщо він не впорається з моєї міццю, то я його фінішують,

– сказав Чарло.

Джермалл розповів, що плідно тренувався вдома та перебуває у найкращій формі.

Я тренувався вдома, як божевільний. Я на вершині в цій грі. Я готовий до будь-яких випробувань. У вас буде шанс побачити кращого Джермалла Чарло,

– зазначив боксер.

Що відомо про Чарло? 30-річний американець ставав чемпіоном світу у 1-й середній вазі, а нині є чинним володарем титулу WBC у середній вазі. Непереможний боксер провів 30 бої на професійному ринзі

Бій Чарло – Дерев'янченко запланований на 26 вересня

Поєдинок відбудеться у першому карді боксерського вечора від Showtime.

Для Дерев'янченка це третій шанс стати чемпіоном світу. За два роки українець змарнував дві спроби виграти титул чемпіона світу у середній вазі.

Українець двічі програвав поєдинки за титул IBF. У жовтні 2018 року Дерев'янченко програв Деніелю Джейкобсу. Через рік Сергій поступився Геннадію Головкіну.