У матчі 4-го туру західної конференції Бундесліги U-19 дортмундська Боруссія приймала на власному полі Вікторію із Кельна. Український півзахисник "джмелів" Данило Кревсун вийшов у стартовому складі джмелів, пише 24 Канал.

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Український бомбардир в складі "джмелів"

На 58-й хвилині поєдинку вихованець "гірників" поставив крапку у поєдинку. Данило відгукнувся на верхову передачу партнера по команді та пробив головою під поперечину. Доволі ефектне виконання від українського хавбека.

Відео голу Кревсуна

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Данило Кревсун забив вже свій третій гол в чотирьох матчах. Свій дебютний м'яч українець відсвяткував у першому турі.

Завдяки впевненій грі Кревсуна дортмундська Боруссія набрала 12 з 12 можливих очок та очолює турнірну таблицю західної конференції Бундесліги U-19. Будемо сподіватися, що незабаром Данило дебютує за основну команду "джмелів".

До речі, Кревсун ще жодного разу не викликався до лав юнацької збірної України. Тож тренерам "синьо-жовтих" потрібно звернути увагу на результативного хавбека.