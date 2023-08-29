В матче 4-го тура западной конференции Бундеслиги U-19 дортмундская Боруссия принимала на своем поле Викторию из Кельна. Украинский полузащитник "шмелей" Даниил Кревсун вышел в стартовом составе "шмелей", пишет 24 Канал.

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Украинский бомбардир в составе "шмелей"

На 58-й минуте поединка воспитанник "горняков" поставил точку в поединке. Даниил отозвался на верховую передачу партнера по команде и пробил головой под перекладину. Довольно эффектное исполнение украинского хавбека.

Видео гола Кревсуна

Отметим, что в нынешнем сезоне Даниил Кревсун забил свой третий гол в четырех матчах. Свой дебютный мяч украинец отпраздновал в первом туре.

Благодаря уверенной игре Кревсуна, дортмундская Боруссия набрала 12 из 12 возможных очков и возглавляет турнирную таблицу западной конференции Бундеслиги U-19. Будем надеяться, что скоро Даниил дебютирует за основную команду "шмелей".

Кстати, Кревсун еще ни разу не вызывался в ряды юношеской сборной Украины. Так что тренерам "сине-желтых" нужно обратить внимание на результативного хавбека.