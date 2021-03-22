Українець Чоботар відправив непереможного німця Ліка у глибокий нокаут: відео

Джерело:24 канал
У неділю, 21 березня, у Броварах відбулись декілька боїв від K2 Promotions. Одним із них був поєдинок між 33-річним німецьким боксером Йоаном Ліком та молодим українцем Василем Чоботарем.
До цього поєдинку з Василем Чоботарем боксер з Німеччини ще не знав смаку поразок у кар'єрі. Однак українцю знадобився лише один раунд, щоб здобути перемогу.
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Обидва боксери обмінялись ударами по корпусу, а вже на другій хвилині першого раунду Чоботар зловив суперника лівим боковим у голову, який поклав суперника на канвас.
Суддя зупинив бій та сигналізував про перемогу українського боксера нокаутом. Василь та його команда не стримували емоцій на ринзі. Німець ще довго лежав на настилі та не міг підійнятись на власні ноги. Василь підійшов до 33-річного суперника та подякував йому за поєдинок. Для німця ця поразка стала першою на професійному ринзі.
Відеоогляд бою між Чоботарем та Ліком