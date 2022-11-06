Непереможений українець ефектно побив боксера з Ямайки: відео яскравого поєдинку
6 листопада 2022 , 11:08Читать новость на русском
Джерело:SHOWTIME Boxing
Український боксер Федір Черкашин, який виступає за Польщу, переміг бійця з Ямайки Натаніеля Галлімора. Це перемога стала 21-ю в професійній кар’єрі уродженця Харкова.
У Міннеаполісі (США) відбувся поєдинок боксерів середньої ваги (до 72,6 кг), в якому зустрілися Федір Черкашин і Натаніель Галлімор з Ямайки. Уродженець Харкова протягом бою чудово рухався, комбінував і зрештою здобув переконливу перемогу.
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Судді були одноголосні в своєму рішенні і віддали перемогу Черкашину: 97-93, 99-91 та 100-90.
Відео поєдинку Черкашин – Галлімор
Що відомо про Федора Черкашина
- Федір Черкашин народився в Харкові в 1996 році.
- Боксерську кар’єру розпочав в Україні, але з 2017 року постійно проживає в Польщі.
- На професійному рингу Федір здобув 21 перемогу в 21 поєдинку, 13 з яких завершилися нокаутом.
- Українець входить до топ-20 кращих середньоваговиків усього світу.