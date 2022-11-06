Непереможений українець ефектно побив боксера з Ямайки: відео яскравого поєдинку

Український боксер Федір Черкашин, який виступає за Польщу, переміг бійця з Ямайки Натаніеля Галлімора. Це перемога стала 21-ю в професійній кар’єрі уродженця Харкова.

У Міннеаполісі (США) відбувся поєдинок боксерів середньої ваги (до 72,6 кг), в якому зустрілися Федір Черкашин і Натаніель Галлімор з Ямайки. Уродженець Харкова протягом бою чудово рухався, комбінував і зрештою здобув переконливу перемогу.

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Судді були одноголосні в своєму рішенні і віддали перемогу Черкашину: 97-93, 99-91 та 100-90.

Відео поєдинку Черкашин – Галлімор

Що відомо про Федора Черкашина