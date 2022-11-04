В американському місті Монтебелло відбувся бій за вакантний титул WBC Continental Americas у першій середній вазі (до 69,9 кг). На рингу зустрілися українець Сергій Богачук і Аарон Коулі із США.

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Поєдинок проходив за повної переваги Богачука. Українець, якого називають "новий Ломаченко", постійно пресингував суперника, наносячи разючі удари.

Все вирішилося в другому раунді. Сергій провів серію бокових ударів, після чого американець впав на коліна. Рефері прийняв рішення зупинити бій і зафіксував перемогу українського боксера технічним нокаутом.

Таким чином, Богачук повернув титул чемпіона WBC Continental Americas, який втратив у березні минулого року в поєдинку з американцем Брендоном Адамсом.

Ця перемога стала 21-ю у професійній кар’єрі боксера, при чому всі він здобув достроково. Єдиної поразки Богачук зазнав від Брендона Адамса.

Повне відео бою Богачук – Коулі

Зазначимо, що на початку російської агресії Сергій Богачук, за прикладом Василя Ломаченка та Олександра Усика, вступив до лав тероборони.