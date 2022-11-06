В Миннеаполисе (США) состоялся поединок боксеров среднего веса (до 72,6 кг), в котором встретились Федор Черкашин и Натаниэль Галлимор из Ямайки. Уроженец Харькова на протяжении боя прекрасно двигался, комбинировал и в конце концов одержал убедительную победу.

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Судьи были единогласны в своем решении и отдали победу Черкашину: 97-93, 99-91 и 100-90.

Видео поединка Черкашин – Галлимор

Что известно о Федоре Черкашине