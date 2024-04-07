"Не відчуваю себе чемпіоном": Богачук хоче зібрати всі пояси дивізіону

Український боксер Сергій Богачук виграв титул тимчасового чемпіона WBC. Тепер він має намір стати королем першої середньої ваги.

Новоспечений тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук розповів, чи змінилося для нього щось після перемоги над американцем Браяном Мендосою. 28-річний українець був кращии за суперника одностайним рішенням суддів.

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Богачук заговорив про плани щодо абсолютного чемпіонства

Тепер Сергій Богачук налаштований стати абсолютним чемпіоном світу в першій середній вазі. Для цього йому потрібно зібрати чотири титули – WBC, WBA, WBO, IBF.

"Я не відчуваю себе чемпіоном. Я не знаю, чому. Можливо, я відчую себе чемпіоном пізніше. Можливо, відчую себе чемпіоном, коли у мене буде чотири титули", – сказав Богачук.

На професіональному рингу в Богачука відтепер 24 перемоги, попередні 23 були здобуті нокаутом. На жаль, в пасиві Сергія є одна поразка від американця Брендона Адамса.