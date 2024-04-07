Новоиспеченный временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук рассказал, изменилось ли для него что-то после победы над американцем Брайаном Мендосой. 28-летний украинец был лучше соперника единогласным решением судей.
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Богачук заговорил о планах относительно абсолютного чемпионства
Теперь Сергей Богачук настроен стать абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе. Для этого ему нужно собрать четыре титула – WBC, WBA, WBO, IBF.
"Я не чувствую себя чемпионом. Я не знаю, почему. Возможно, я почувствую себя чемпионом позже. Возможно, почувствую себя чемпионом, когда у меня будет четыре титула", – сказал Богачук.