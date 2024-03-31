Новоспечений тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук прокоментував перемогу над американцем Браяном Мендосою. 28-річний українець був кращий згідно з одностайним рішенням суддів.

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Богачук збирається стати абсолютним чемпіоном світу

Тепер Сергій Богачук налаштований стати абсолютним чемпіоном світу в першій середній вазі. Для цього йому потрібно зібрати чотири титули – WBC, WBA, WBO, IBF.

"Це був дуже важливий поєдинок у моїй кар’єрі, мабуть, найкращий у моїй професійній кар’єрі. Тепер я задоволений, я – чемпіон світу.

Мендоса – чудовий боксер, він має великий досвід, і він у хорошій формі. Для мене це був серйозний суперник. Моя мета – стати абсолютним чемпіоном світу", – сказав Богачук.

Варто знати. На професіональному рингу в Богачука відтепер 24 перемоги, попередні 23 були здобуті нокаутом. На жаль, в пасиві Сергія є одна поразка від американця Брендона Адамса.