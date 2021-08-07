Україна здобула "срібло" у каное-двійці на Олімпіаді-2020

Веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Четверікова здобули четверте "срібло" для України на Олімпіаді-2020 в Токіо. Дівчата змагалися у греблі на каное-двійках. Їм лише дещиці не вистачило до першого місця – трошки більше ніж 2 секунди.

Українки долали дистанцію в 500 метрів і показали час 1 хвилина 57,499 секунди. Першими прийшли китаянки, а третіми канадійки. Останньою прийшла команда Олімпійського комітету Росії.

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Як проходила "срібна" для України гонка

Українки одразу вирвалися в лідери. Однак китаянок так і не зуміли наздогнати на фініші. Щоправда, були майже на 1,5 секунди швидшими за третє місце.

Отже, результати трійки лідерів такі:

Китай (Шю Шішао та Сан Мангья) – 1:55.495

Україна (Людмила Лузан та Анастасія Четверікова) – 1:57.499

Канада (Лоуренс Вінсент-Лапоент і Кеті Вінсентт) – 1:59.041

Оскільки жіноче каное на цій Олімпіаді представлено вперше, то китаянки показали найкращий олімпійський час.

Також до фіналу пройшли Німеччина, Угорщина, Куба, Молдова та ОКР. Німці та угорці від першого місця відстали на понад 4 секунди, а Куба та Модова – на понад 6. Крім того, Росія взагалі провалилася – прийшли на більш ніж 9 секунд пізніше за олімпійських чемпіонів.



Підсумкові результати жіночих каное-двійок на Олімпіаді-2020 / Скриншот 24 каналу

Щасливі Люда та Настя

У коментарі після гонки дівчата були дуже задоволеними. Щоправда, додали, що в них ще потенціал, тому найближчим часом від них можна очікувати на більше. А на наступній Олімпіаді в Парижі цілком можна розраховувати й на золоту медаль.



Церемонія нагородження: українки отримали свої срібні медалі / Скриншот 24 каналу

Свій успіх дівчата пояснили просто – "ми робимо свою роботу".



Цікавий момент на Олімпіаді-2020: спортсменки нагороджували одна одну / Скриншот 24 каналу \

Друга медаль Людмили Лузан у Токіо

Раніше Людмила Лузан здобула "бронзу". Вона змагалася на дистанції 200 метрів на каное-одиниці.

Цікаво, що українка виборола цю нагороду лише на останніх метрах. Ба більше, долю третього місця визначив лише фотофініш.

Загалом Україна на Олімпіаді-2020 вже має 15 медалей – 1 "золото", 4 "срібла" та 10 бронзових нагород. У командному заліку "синьо-жовті" посідають 40 місце, а за числом медалей – 16-те.

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