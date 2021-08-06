Причому одразу 29 із них матимуть змогу посперечатись за медалі Олімпіади у фіналах. Чи не найбільше буде представництво в України у веслуванні на байдарках і каное – 8 спортсменів. Стільки ж виступатиме в командних змаганнях із артистичного плавання та художньої гімнастики.
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У фіналі зі стрибків у висоту змагатимуться одразу три українські легкоатлетки, які входять до десятки найсильніших спортсменок світового рейтингу в цій дисципліні - Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко. Також фінал за звання Олімпійського чемпіона проведе боксер Олександр Хижняк.
Розклад українців на Олімпіаді в Токіо 7 серпня
- 00:00. Легка атлетика: марафон. Дарія Михайлова, Вікторія Калюжна, Євгенія Прокоф'єва
- 03:37. Веслування на каное. Людмила Лузан, Анастасія Четверікова (півфінал, 500 метрів, двійка)
- 03:44. Веслування на каное. Павло Алтухов, Юрій Вандюк (півфінал, 1000 метрів, одиночка)
- 04:00. Художня гімнастика. Маріола Боднарчук, Дарина Дуда, Єва Мелещук, Анастасія Возняк, Марія Височанська (кваліфікація, командне багатоборство)
- 04:00. Стрибки у воду. Олексій Середа (півфінал, вишка, 10 метрів)
- 04:14. Веслування на байдарках. Марія Повх, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова, Марія Кічасова-Скорик (півфінал, 500 метрів, четвірка)
- 05:30. Художня гімнастика. Маріола Боднарчук, Дарина Дуда, Єва Мелещук, Анастасія Возняк, Марія Височанська (кваліфікація, командне багатоборство)
- 08:36. Сучасне п'ятиборство: плавання. Павло Тимощенко
- 08:45. Бокс. Олександр Хижняк (фінал, до 75 кг)
- 09:20. Художня гімнастика. Вікторія Онопрієнко, Христина Погранична (фінал, індивідуальне багатоборство)
- 09:45. Сучасне п'ятиборство: фехтування. Павло Тимощенко
- 09:45. Велоспорт. Олена Старікова (1/8 фінал, спринт)
- 13:30. Артистичне плавання. Команда, фінал (Марина Алексіїва, Вадислава Алексіїва, Марта Фєдіна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно)
- Не раніше 12:50. Вільна боротьба. Оксана Лівач (втішна сутичка за вихід до "бронзового" фіналу)
- 13:35. Легка атлетика: стрибки у висоту. Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Ярослава Магучіх (фінал)