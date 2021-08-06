Причому одразу 29 із них матимуть змогу посперечатись за медалі Олімпіади у фіналах. Чи не найбільше буде представництво в України у веслуванні на байдарках і каное – 8 спортсменів. Стільки ж виступатиме в командних змаганнях із артистичного плавання та художньої гімнастики.

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У фіналі зі стрибків у висоту змагатимуться одразу три українські легкоатлетки, які входять до десятки найсильніших спортсменок світового рейтингу в цій дисципліні - Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко. Також фінал за звання Олімпійського чемпіона проведе боксер Олександр Хижняк.

Розклад українців на Олімпіаді в Токіо 7 серпня