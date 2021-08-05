Вона досі не може повірити, що завоювала "бронзу". Спортсменка присвятила свою перемогу мамі.

Як це було "Бронзу" визначив фотофініш: українка Лузан виграла медаль Олімпіади у греблі на каное

Здається, що я сплю, це сон і не можу повірити. Стільки років йшла до медалі, я настільки щаслива. Звичайно, я мріяла перемогти. Але це перша Олімпіада і впевнена, що на мене ще чекатимуть золоті медалі,

– сказала вона.

Лузан подякувала усім, хто її підтримував, а особливо – тренерам. За її словами, вони разом прийшли до цієї нагороди. Водночас спортсменка уже рішуче налаштована до іншого змагання з веслування на байдарках та каное на 500 м.

"Чекає моя коронна дистанція – 500 метрів у двійці. Там я і хочу показати результат. Але не можу повірити, що в мене є бронза", – поділилась Лузан.

Свою нагороду 24-річна спортсменка з Івано-Франківська присвятила мамі. За словами Лузан, мама мріяла, що її донька буде на Олімпіаді і візьме там медаль.

"Немає нічого неможливого. Просто потрібно вірити в те, що робиш. Також є люди, які підтримують. Тому завдяки цьому можна звернути гори", – додала спортсменка.

Коротко про медаль Лузан

Людмила Лузан у важкому запливі завоювала "бронзу" з результатом 47,034. Її медаль стала першою для України у веслуванні на Олімпійських іграх в Токіо.

У червні Лузан виграла чотири медалі – два "золота", "срібло" і "бронзу" – на чемпіонаті Європи-2021, а байдарочниця Марія Повх стала бронзовим призером.