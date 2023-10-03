Перспектив у такій команді не має, – Верняєв різко відреагував на здобуту ліцензію на Олімпіаду

Із 30 вересня по 8-ме жовтня бельгійський Антверпен став столицею спортивної гімнастики. Спортсмени з багатьох куточків нашої планети з'їхались, аби позмагатись за медалі та олімпійські ліцензії на чемпіонаті світу-2023.

Збірна України вже точно не поїде з Бельгії без здобутків. Українці у складі Олега Верняєва, Ігоря Радівілова, Іллі Ковтуна, Назара Чепурного та Радомира Стельмаха стали власниками останньої путівки на Олімпіаду-2024 у Париж.

До теми Встигли на останній потяг до Парижа-2024: українські гімнасти здобули командну ліцензію

Верняєв: Або ми працюємо злагодженою командою і йдемо далі, або кожен сам за себе

Українські гімнасти набрали 245,461 бала та посіли 12-те місце, чого вистачило для щасливого білета у столицю Франції. Завдяки командній ліцензії наша збірна зможе заявити на Ігри наступного року одразу п'ятьох представників.

Однак із цієї ліцензії лідер збірної України Олег Верняєв, який повернувся у великий спорт після допінг-скандалу, не робить якоїсь ейфорії. Олімпійський чемпіон доволі цікаво відреагував на командну ліцензію та натякнув на низький рівень синьо-жовтої команди.

Париж. Видихаємо. Слава Богу ми це змогли. Не хочу наразі говорити нічого поганого, але розбір підготовки до чемпіонату світу має бути. Оскільки перспектив у такій команді не має. Або ми працюємо злагодженою командою і йдемо далі, або кожен сам за себе. Це просто виключно моя особиста думка,

– написав Олег.

Відзначимо, що 3 жовтня збірна України здобула ще одну ліцензію через виступи в Антверпені. Цього разу у жіночій гімнастиці. Анна Лащевська стала авторкою однієї із 14-ти олімпійських ліцензій, які розігрувались у багатоборстві.