Українські веслувальники відзначилися срібним дублем на Європейських іграх-2023

У польському Кракові тривають III Європейські ігри-2023. Третій змагальний день приніс дві срібні нагороди в скарбничку збірної України.

Збірна України завоювала дві нагороди у змаганнях байдарок-четвірок та каное-одиночці. Сумарно на рахунку наших спортсменів вже 8 медалей.

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Український екіпаж у складі Данила Даниленка, Олега Кухарика, Івана Семикіна та Ігоря Трунова фінішував другим на дистанції 500 метрів. У напруженій боротьбі наші веслувальники поступилися 0,536 секунди команді Іспанії та на 0,3 випередили суперників з Сербії.

Зазначимо, що вчора Трунов та Кухарик вибороли "золото" серед байдарок-двійок на 500 метрів.

Байдарка-четвірка (чоловіки), 500 метрів

1. Іспанія – 1.19,964

2. Україна – 1.20,500

– 1.20,500 3. Сербія – 1.20,800

Ще одну нагороду в скарбничку збірної України здобула Людмила Лузан. На дистанції 200 метрів серед жінок в каное-одиночці українка фінішувала другою з результатом 46,937.

Це вже друга медаль Лузан на Євроіграх. Раніше Людмила разом з Валерією Теретою завоювала "золото" у каное-двійках на 500 метрів.

Каное-одиночка (жінки), 200 метрів

1. Дорота Боровська (Польща) – 46,653

2. Людмила Лузан (Україна) – 46,937

(Україна) – 46,937 3. Марія Кобера (Іспанія) – 47,441

Відзначимо, що українські представники у веслуванні на байдарках і каное на головному мультиспортивному форумі континенту у Кракові здобули вже 4 нагороди.

Загалом українці вибороли вжена Європейських іграх-2023: 4 золоті, 2 срібні та 2 бронзові.