Збірна України здобула перші медалі Європейських ігор-2023 у польському Кракові. Нагороди найвищого ґатунку принесли каноїстки Людмила Лузан і Валерія Терета та веслувальники Олег Кухарик й Ігор Трунов, пише 24 Канал.

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Перші медалі й одразу переможні

Дівчата змагалися серед каное-двійок на дистанції 500 метрів. У фіналі Людмила Лузан та Валерія Терета фінішували першими з результатом 1:58.233 хвилини. Протягом усього заїзду українки боролися за лідерство з дуетом із Іспанії, який на фініші випередили на менш ніж 0.3 секунди. Ще більш вражаючим цей результат є через те, що наші чемпіонки лише цього року почали виступати в парі.

Каное-двійки (жінки), 500 м

Людмила Лузан / Валерія Терета (Україна) 1:58.233

Аніта Жаком / Марія Корбера (Іспанія) 1:58.506

Ґ'яда Браґато / Б'янка Надь (Угорщина) 1:59.163

Чоловічий екіпаж каяку-двійки здобув золоту нагороду також на 500-метрівці. Олег Кухарик та Ігор Трунов показали час 1:28.928 та з другої води змогли випередити всіх своїх конкурентів!

Для Олега Кухарика – це вже друга медаль Європейських ігор. У 2019 році він здобув "срібло" на дистанції 1000 метрів у парі з Олександром Сиромятниковим.

Байдарка-двійки (чоловіки), 500 м

Олег Кухарик / Ігор Трунов (Україна) – 1.28,928

Фелікс Франк / Мартін Гіллер (Німеччина) – 1.29,825

Ервін Голперт / Марко Драґосавлевич (Сербія) – 1.29,855

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