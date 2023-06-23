Третій день Європейських ігор-2023 розпочне кваліфікацією командних змагань зі стрільби з пневматичного пістолета (мікст, 10 метрів). Після чого у боротьбу вступлять українці у стрільбі з лука (класичний лук, чоловіча кваліфікація). Тут Україну представлятимуть Олексій Гунбій, Іван Кожокарь та Артем Овчинніков, пише 24 канал.

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Коли виступлять українські спортсмени

Ольга Хомутовська спробує пройти кваліфікацію стрільби з лука (блочний лук).

Далі у змагання вступають тхеквондисти. Тут честь нашої збірної захищає Вікторія Нагурна (початок змагань о 10:00). О 20:00 буде фінал цієї вагової категорії.

Паралельно на татамі вийдуть каратисти (куміте): Аніта Серьогіна (61 кілограм), Галина Мельник (68 кілограмів), Андрій Заплітний (75 кілограмів) та Валерій Чоботар (84 кілограми).

О 10:07 на воду вийде Марія Повх (Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 500 метрів).

А дещо пізніше о 10:30 розпочнуться змагання з настільного тенісу: Євген Прищепа, Ярослав Жмуденко. У жінок – Соломія Братейко та Мргарита Песоцька.

Тарас Мазовський о 10:49 проведе попередній заїзд в одиночці (веслування, каное, спринт) на 500 метрів.

Розклад інших змагань українців:

12:30. Кваліфікація Стрільби з пневматичної гвинтівки на відстані 10 метрів – Віктор Банькін та Павло Коростильов.

12:30. Роман Васько побореться у півфіналі зі скелелазіння (складність).

12:30. Євгенія Казбекова буде змагатись у жіночому півфіналі скелелазіння (складність).

12:30. Парний розряд у міксті з настільного тенісу – Соломія Братейко та Антон Лимонов.

14:00. Стартує 1/16 фіналу з боксу – Дмитро Бондарчук, Ярослав Харциз, Анастасія Ковальчук та Ганна Охрей.

14:30. Стрільба. Пневматична гвинтівка. 10 метрів, жіноча кваліфікація: Олена Костевич та Поліна Колеснікова.

15:45. Стрільба з пневматичної гвинтівки на відстані 10 метрів (якщо Коростильов чи Банькін відбереться у фінал).

16:00. Фінал зі стрибків у воду (синхронний стрибок) з трампліна 3 метри (мікст): Анна Письменська та Кирило Азаров.

17:15. Мікст 1/16 фіналу стрільби з лука (класичний лук) – Олексій Гунбін та Анастасія Павлова.

17:30. Фінал жіночої стрільби з пневматичної гвинтівки, 10 метрів (якщо вийде Костевич чи Колеснікова).

17:40. Стрільба з лука. Класичний лук. (1/8 фіналу, мікст).

17:40. Стрільба з лука. Блочний лук (1/8 фіналу, мікст).

17:44. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінал. Одиночка. 500 метрів, жінки.

18:30. Карате. Куміте. До 61 кг. Фінал. Жінки (можлива участь Серьогіної).

18:40. Карате. Куміте. До 75 кг. Фінал. Чоловіки (якщо вийде Заплітний).

19:00. Командні змагання з артистичного плавання, група технічна: збірна – Марина та Владислава Алексіїви, Вероніка Гришко, Марта Фєдіна, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко, Дар'я Мошинська, Анастасія Шмоніна. У резерві – Софія Мацієвська та Олеся Дерев`янченко.

19:10. Фінал із карате у ваговій категорії до 68 кілограмів (може вийти Мельник).

19:20. Чоловічий фінал з карате (куміте) до 84 кілограмів (може пробитись Чоботар).

19:55. Матч 3-го туру групи "С" з баскетболу 3х3. Україна зіграє проти Литви.

20:15. Кваліфікація (швидкість) зі скелелазіння – Даниїл Болдирев.

Третій змагальний день закриє чоловічий фінал зі скелелазіння (швидкість). Туди може пробитись українець Болдирев, якщо пройде кваліфікацію