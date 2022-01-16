Україна зазнала другої поразки поспіль Євро-2022 з гандболу
Джерело:24 канал
Збірна України 15 січня зіграла проти Франції у рамках 2-го туру чемпіонату Європи з гандболу. "Синьо-жовті" зазнали другої поразки на груповому етапі.
Франція – Україна 36:23 (17:11)
Українська збірна з поразки від Сербії невдало стартувала на Євро-2022. Наступними суперниками "синьо-жовтих" стали олімпійські чемпіони та головні фаворити чемпіонату Європи.
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Вищий клас французів відчувався вже з перших секунд. Вони грали першим номером та не дозволяли українцям перехопити ініціативу.
Перевага суперника України могла бути ще більшою, якби не яскрава гра голкіпера синьо-жовтої команди Геннадія Комка.
Першу частину гри Франція завершила з перевагою у шість м'ячів. У другому таймі українці самі собі наварили проблем. Лідер команди Дмитро Горига був вилучений суддею з майданчика після відеоповтору. Навіть це не завадило йому стати найкращим бомбардиром у футболці України – 7 голів.
- Франція нарощувала перевагу та завершила матч розгромною перемогою 36:23. Україна поступилась із різницею у 13 м'ячів.
- Наша збірна вдруге програла у груповому раунді Євро-2022.