Франція – Україна 36:23 (17:11)

Українська збірна з поразки від Сербії невдало стартувала на Євро-2022. Наступними суперниками "синьо-жовтих" стали олімпійські чемпіони та головні фаворити чемпіонату Європи.

До теми Україна програла Сербії у стартовому матчі Євро-2022 з гандболу

Вищий клас французів відчувався вже з перших секунд. Вони грали першим номером та не дозволяли українцям перехопити ініціативу.

Перевага суперника України могла бути ще більшою, якби не яскрава гра голкіпера синьо-жовтої команди Геннадія Комка.

Першу частину гри Франція завершила з перевагою у шість м'ячів. У другому таймі українці самі собі наварили проблем. Лідер команди Дмитро Горига був вилучений суддею з майданчика після відеоповтору. Навіть це не завадило йому стати найкращим бомбардиром у футболці України – 7 голів.

Франція нарощувала перевагу та завершила матч розгромною перемогою 36:23. Україна поступилась із різницею у 13 м'ячів.

Наша збірна вдруге програла у груповому раунді Євро-2022.

Зауважимо! Свій наступний матч Україна зіграє 17 січня проти Хорватії. "Синьо-жовті" ще мають невеликі шанси на прохід у наступну стадію змагань. Наступний суперник нашої збірної у три м'ячі переграв Сербію, тому українці зберегли шанси на прохід у наступну стадію.