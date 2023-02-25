Командний здобуток: Україна завоювала "золото" на Міжнародному турнірі з художньої гімнастики

Українським гімнасткам вдалося вибороти найпрестижніші нагороди Міжнародних змагань. Спортсменки досягли висот за допомогою командних зусиль.

Команда українських гімнасток здобула перемогу на змаганнях у Естонії. Також тріумфувати на турнірі вдалось і юніорському "синьо-жовтому" колективу.

Варте уваги Друга медаль на ЧС з лижної акробатики: Україна показала найкращий результат в історії

Запалили заради "золота"

Команда України у групових вправах здобула "золото" у багатоборстві на Міжнародному турнірі FIG з художньої гімнастики "Miss Valentine 2023" в естонському Тарту. Дівчата продемонстрували запальний виступ з трьома стрічками та двома м'ячами, який тривав 2,5 хвилини.

Чемпіонками з сумою 64,950 бала стали Анастасія Возняк, Єва Мелещук, Марія Височанська, Діана Баєва, Дарина Дуда та Єлизавета Азза. У той вечір перемогу в командній першості здобути вдалось і українському юніорському колективу.

Відео виступу українських чемпіонок: