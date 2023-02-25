Командний здобуток: Україна завоювала "золото" на Міжнародному турнірі з художньої гімнастики
Джерело:НОК
Українським гімнасткам вдалося вибороти найпрестижніші нагороди Міжнародних змагань. Спортсменки досягли висот за допомогою командних зусиль.
Команда українських гімнасток здобула перемогу на змаганнях у Естонії. Також тріумфувати на турнірі вдалось і юніорському "синьо-жовтому" колективу.
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Запалили заради "золота"
Команда України у групових вправах здобула "золото" у багатоборстві на Міжнародному турнірі FIG з художньої гімнастики "Miss Valentine 2023" в естонському Тарту. Дівчата продемонстрували запальний виступ з трьома стрічками та двома м'ячами, який тривав 2,5 хвилини.
Чемпіонками з сумою 64,950 бала стали Анастасія Возняк, Єва Мелещук, Марія Височанська, Діана Баєва, Дарина Дуда та Єлизавета Азза. У той вечір перемогу в командній першості здобути вдалось і українському юніорському колективу.
Відео виступу українських чемпіонок: