Команда украинских гимнасток завоевала "золото" на соревнованиях в Эстонии. Также торжествовать на турнире удалось и юниорскому "сине-желтому" коллективу.

Достойно внимания Вторая медаль на ЧМ по лыжной акробатике: Украина показала лучший результат в истории

Зажгли ради "золота"

Команда Украины в групповых упражнениях завоевала "золото" в многоборье на Международном турнире FIG по художественной гимнастике "Miss Valentine 2023" в эстонском Тарту. Девушки продемонстрировали зажигательное выступление с тремя лентами и двумя мячами, которое длилось 2,5 минуты.

Чемпионками с суммой 64,950 балла стали Анастасия Возняк, Ева Мелещук, Мария Высочанская, Диана Баева, Дарья Дуда и Елизавета Азза. В тот вечер победу в командном первенстве одержать удалось и украинскому юниорскому коллективу.

Видео выступления украинских чемпионок: