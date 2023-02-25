Команда украинских гимнасток завоевала "золото" на соревнованиях в Эстонии. Также торжествовать на турнире удалось и юниорскому "сине-желтому" коллективу.
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Зажгли ради "золота"
Команда Украины в групповых упражнениях завоевала "золото" в многоборье на Международном турнире FIG по художественной гимнастике "Miss Valentine 2023" в эстонском Тарту. Девушки продемонстрировали зажигательное выступление с тремя лентами и двумя мячами, которое длилось 2,5 минуты.
Чемпионками с суммой 64,950 балла стали Анастасия Возняк, Ева Мелещук, Мария Высочанская, Диана Баева, Дарья Дуда и Елизавета Азза. В тот вечер победу в командном первенстве одержать удалось и украинскому юниорскому коллективу.
Видео выступления украинских чемпионок: