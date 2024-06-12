Найкраща збірна в історії: Мірча Луческу дав сміливий прогноз на виступ України на Євро-2024

Колишній тренер Шахтаря та Динамо високо оцінив перспективи команди Реброва на чемпіонаті Європи. Луческу вірить, що Україна зможе далеко зайти у плей-оф.

Вже найближчого понеділка, 17 червня, збірна України починає шлях на чемпіонаті Європи-2024. Команда Сергія Реброва протистоятиме Румунії.

До теми Бельгія, Словаччина, Румунія, Україна: що треба знати про команди групи E на Євро-2024

Луческу вірить в Україну

Наша команда має високий потенціал, тому від неї чекають успішних результатів. Не є виключенням і Мірча Луческу, який свого часу тренував Шахтар та Динамо.

Як тренер Ребров уже накопичив важливий досвід. У нього близько 5-6 чемпіонських титулів, в тому числі за межами України. З усіх команд Сходу, які будуть на цьому Євро, Україна є найкращою. Навіть за Туреччину. Я вважаю, що сьогоднішня збірна України –- найкраща збірна, яка у них була. Вона здатна створити сюрприз на Євро. Навіть вийти у півфінал,

– заявив Луческу.

До слова, рідна для Мірчі команда збірна Румунії стане нашим суперником по групі Е. Саме із нею Україна проведе стартовий матч на Євро-2024, який відбудеться 17 червня.

Читайте також Візитка Євро-2024 з футболу: все, що потрібно знати про турнір у Німеччині

Також в нашій групу суперниками будуть Бельгія та Словаччина. З останніми "синьо-жовті" зіграють 21 червня, тоді як з бельгійцями – 26-го. У плей-оф потраплять перші два місця, а також чотири з шести команд, що посядуть в групах треті місця.