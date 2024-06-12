Уже в ближайший понедельник, 17 июня, сборная Украины начинает путь на чемпионате Европы-2024. Команда Сергея Реброва будет противостоять Румынии.

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Луческу верит в Украину

Наша команда имеет высокий потенциал, поэтому от нее ждут успешных результатов. Не является исключением и Мирча Луческу, который в свое время тренировал Шахтер и Динамо.

Как тренер Ребров уже накопил важный опыт. У него около 5-6 чемпионских титулов, в том числе за пределами Украины. Из всех команд Востока, которые будут на этом Евро, Украина является лучшей. Даже за Турцию. Я считаю, что сегодняшняя сборная Украины –- лучшая сборная, которая у них была. Она способна сотворить сюрприз на Евро. Даже выйти в полуфинал,

– заявил Луческу.

К слову, родная для Мирчи команда сборная Румынии станет нашим соперником по группе Е. Именно с ней Украина проведет стартовый матч на Евро-2024, который состоится 17 июня.

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Также в нашей группе соперниками будут Бельгия и Словакия. С последними "сине-желтые" сыграют 21 июня, тогда как с бельгийцами – 26-го. В плей-офф попадут первые два места, а также четыре из шести команд, занявших в группах третьи места.