Який стиль збірної України

Результат, з яким команда повернулася в Київ, беззаперечно можна оцінити на "десятку" за шкільною системою. А от уже до якості гри, що все ж таки дозволив нашим гравцям отримати цей бал, виникають запитання.

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Повернемося не так далеко, до тренувального збору збірної напередодні Євро-2020 та товариських матчів у його межах. І згадаємо слова Андрія Шевченка після спарингу із Північною Ірландією.

"Це навіть добре. Якщо для Північної Ірландії наша гра не стала сюрпризом, значить, нас чекали, як ми будемо грати. За 5 років сформувався стиль команди, структура. Я не бачу в цьому проблем, це мені імпонує. У нас є певний малюнок, який відрізняє нас від інших", – розповів Андрій Шевченко на пресконференції перед грою з Кіпром.

Для кращого розуміння стилю української команди розглянемо найважливіші показники цієї зустрічі.

Статистика збірної України в грі з Північною Ірландією / Скриншот SofaScore

Атаки України в грі з Північною Ірландією / Скриншот Footboom з WyScout

Як бачимо, Андрій Шевченко хоче, щоб Україна тримала м’яч і грала з позиції сили. Про це говорить 63% володіння. І саме після продуманих атак створювала загрозу біля воріт суперника: 26 позиційних атак, з яких 31% завершилися ударом, проти всього однієї контратаки. Що ж було на Євро-2020.

Атака збірної України на чемпіонаті Європи

Відразу зазначимо, що за основу аналізу візьмемо офіційну статистику УЄФА. Адже під його егідою і проходить турнір. Також зазначимо, що це дані на момент закінчення чвертьфіналів і в команд різна кількість зіграних матчів.

Найголовнішим показником результативності атаки команди є голи. І за цим показником збірна України далеко не серед найкращих. Навіть не в топ-10. Шість голів наших гравців дозволили розділити 11 сходинку. Хоча й не в поганій компанії – з Німеччиною та Чехією. У лідера ж Іспанії вдвічі більше голів – 12. Проте не варто забувати і за не просту логістику цьогорічного Євро для одних команд, які налітали тисячі кілометрів, та тих, для кого турнір став майже домашнім (наприклад Англія майже усі матчі провела вдома, як Іспанія та Італія).

Кількість голів України на Євро-2020 / Скриншот UEFA

Реалізація ж збірної України склала рівно 30%. Шість голів із 20 ударів у ствір воріт. Хоча за цим показником "синьо-жовті" п’яті серед усіх команд. А за загальною кількістю завданих ударів замикають топ-10.

Точність ударів України на Євро-2020 / Скриншот UEFA

За кількістю проведених атак Україна знову за межами "десятки". Хоча вперед наші гравці бігали частіше, ніж прагматична збірна Англії Гарета Саутгейта.

Проведені атаки України / Скриншот UEFA

Показовим є і відсоток володіння м’ячем. Підопічні Андрія Шевченка на цьогорічному Євро були далекими від бажання наставника. Якщо стиль нашої збірної – це контроль м’яча, а відповідно і гри, то на турнірі українці грали в чужому стилі. В середньому володіння українців за матч – менше 50%.

Середнє володіння м'ячем України в матчах на Євро-2020 / Скриншот UEFA

Такі цифри говорять про те, що збірна України в більшості матчів грала від оборони. А це, як ми вже вияснили, не те, що хоче бачити Андрій Шевченко. Відповідно і не зіграли "синьо-жовті" у своєму впізнаваному стилі. Тому частково і не змогли створити справжньої сенсації на Євро-2020. І якщо на турнірі українці зіграли від захисту, розберемося, що ж там говорять цифри.

Парадокс гри у захисті збірної України

За офіційною статистикою УЄФА щодо захисних дій, підопічні Андрія Шевченка за усіма показниками у п’ятірці найкращих. Проте навряд можна це розглядати, як позитивний момент. Зазвичай, українці опиняються в когорті команд, що вилетіли або ж невдало розпочали турнір і були змушені надолужувати втрачені можливості.

Збірна Україна одна з трьох перших команд, що найчастіше йдуть у відбір. Це свідчить, що більшість часу гравцям доводиться грати без м’яча і витрачати сили на його повернення. Однак успішність відборів на рівні 46,3% – середній показник серед п’ятірки лідерів збірних, що найчастіше відбирали снаряд. Не соромилися українця й просто виносити м’яч – теж третє місце.

Захисні дії українців на Євро-2020 / Скриншот UEFA

Така гра від оборони сповна розкрила нашого голкіпера Георгія Бущана. Він зробив аж 15 сейвів і теж за цим показником серед лідерів. Та попри такі чудові цифри щодо гри в захисті збірна України парадоксально закінчила Євро-2020. Наша національна команда поїхала додому із найбільшою кількістю пропущених м’ячів – 10.

Сейви Георгія Бущана у матчах Євро-2020 / Скриншот UEFA

Відтак на цьогорічному чемпіонаті Європи Україна досягла історичного результату – вперше зіграла у чвертьфіналі. Однак гра українців була далекою від ідеалу. І підтвердила, що у своєму стилі надважливі матчі "синьо-жовті" проводити не можуть. Тому тут або не завищувати свої очікування (шановні вболівальники) і реально оцінювати стан речей, або ж змінювати свою гру.

Остап Нетахата