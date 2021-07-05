Стиль сборной Украины

Результат, с которым команда вернулась в Киев, беспрекословно можно оценить на "десятку" по школьной системе. А вот уже к качеству игры, которая все же позволила нашим игрокам получить этот балл, возникают вопросы.

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Вернемся не так далеко, к тренировочному сбору сборной накануне Евро-2020 и товарищеских матчей в его рамках. И вспомним слова Андрея Шевченко после матча с Северной Ирландией.

"Это даже хорошо. Если для Северной Ирландии наша игра не стала сюрпризом, значит, нас ждали, как мы будем играть. За 5 лет сформировался стиль команды, структура. Я не вижу в этом проблем, это мне импонирует. У нас есть определенный рисунок, который отличает нас от других", – рассказал Андрей Шевченко на пресс-конференции перед игрой с Кипром.

Для лучшего понимания стиля украинской команды рассмотрим важнейшие показатели этой встречи.

Статистика сборной Украины в игре с Северной Ирландией / Скриншот SofaScore

Атаки Украины в игре с Северной Ирландией / Скриншот Footboom с WyScout

Как видим, Андрей Шевченко хочет, чтобы Украина держала мяч и играла с позиции силы. Об этом говорит 63% владения. И именно после продуманных атак создавала угрозу у ворот соперника: 26 позиционных атак, из которых 31% завершились ударом, против всего одной контратаки. Что же было на Евро-2020.

Атака сборной Украины на чемпионате Европы

Сразу отметим, что за основу анализа возьмем официальную статистику УЕФА. Ведь под его эгидой и проходит турнир. Также отметим, что это данные на момент окончания четвертьфиналов и у команд разное количество сыгранных матчей.

Самый главный показатель результативности атаки команды – голы. И по этому показателю сборная Украины далеко не среди лучших. Даже не в топ-10. Шесть голов наших игроков позволили разделить 11 строчку. Хотя и не в плохой компании – с Германией и Чехией. У лидера же Испании вдвое больше голов – 12. Однако не стоит забывать и простую логистику нынешнего Евро для одних команд, которые налетали тысячи километров, и тех, для кого турнир стал почти домашним (например Англия почти все матчи провела дома, как Испания и Италия).



Количество голов Украины на Евро-2020 / Скриншот UEFA

Реализация же сборной Украины составила ровно 30%. Шесть голов из 20 ударов в створ ворот. Хотя по этому показателю "сине-желтые" пятые среди всех команд. А по общему количеству нанесенных ударов замыкают топ-10.



Точность ударов Украины на Евро-2020 / Скриншот UEFA

По количеству проведенных атак Украина снова за пределами "десятки". Хотя вперед наши игроки бегали чаще, чем прагматичная сборная Англии Гарета Саутгейта.



Проведены атаки Украины / Скриншот UEFA

Показателен и процент владения мячом. Подопечные Андрея Шевченко на нынешнем Евро были далеки от желания наставника. Если стиль нашей сборной – это контроль мяча, а соответственно и игры, то на турнире украинцы играли в чужом стиле. В среднем владение украинцев за матч – менее 50%.



Среднее владение мячом Украины в матчах на Евро-2020 / Скриншот UEFA

Такие цифры говорят о том, что сборная Украины в большинстве матчей играла от обороны. А это, как мы уже выяснили, не то, что хочет видеть Андрей Шевченко. Соответственно и не сыграли "сине-желтые" в своем узнаваемом стиле. Поэтому отчасти и не смогли создать настоящей сенсации на Евро-2020. И если на турнире украинцы сыграли от защиты, разберемся, что же там говорят цифры.

Парадокс игры в защите сборной Украины

По официальной статистике УЕФА относительно защитных действий, подопечные Андрея Шевченко по всем показателям в пятерке лучших. Однако вряд ли можно это рассматривать, как положительный момент. Обычно, украинцы оказываются в когорте команд, которые вылетели или же неудачно начали турнир и были вынуждены наверстывать упущенные возможности.

Сборная Украины одна из трех первых команд, чаще всего идущих в отбор. Это свидетельствует, что большую часть времени игрокам приходится играть без мяча и тратить силы на его возвращение. Однако успешность отборов на уровне 46,3% – средний показатель среди пятерки лидеров сборных, чаще всего отбирали снаряд. Не стеснялись украинцы и просто выносить мяч – тоже третье место.



Защитные действия украинцев на Евро-2020 / Скриншот UEFA

Такая игра от обороны сполна раскрыла нашего голкипера Георгия Бущана. Он сделал аж 15 сэйвов и тоже по этому показателю среди лидеров. И несмотря на такие замечательные цифры относительно игры в защите, сборная Украины парадоксально закончила Евро-2020. Наша национальная команда уехала домой с наибольшим количеством пропущенных мячей – 10.



Сейвы Георгия Бущана в матчах Евро-2020 / Скриншот UEFA

Затем на чемпионате Европы Украина достигла исторического результата – впервые сыграла в четвертьфинале. Однако игра украинцев была далека от идеала. И подтвердила, что в своем стиле сверхважные матчи "сине-желтые" проводить не могут. Поэтому здесь либо не завышать свои ожидания (уважаемые болельщики) и реально оценивать положение вещей, либо же менять свою игру.

Остап Нетахата