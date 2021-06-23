Щодо виходу збірної України у плей-офф чемпіонату висловився, зокрема, колишній півзахисник російської збірної Олександр Мостовий. Він заявив, що українцям "просто пощастило".

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Мостовий побідкався, мовляв, в України було стільки ж очок, як і у Росії – також 3. Після цього він пригадав програш у матчі з австрійцями.

"Вихваляти збірну України не треба. Просто пощастило, так склався день. Іспанці дуже виграли, і Швеція перемогла", – ніяк не може змиритися з результатом нашої збірної росіянин.

Він вирішив "пояснити", чому в 1/8 фіналу чемпіонату Європи не пройшла збірна Росії. "На першому місці у нас стоїть не футбол, а якісь інші інтереси", – сказав Мостовий. Втім, що має на увазі, невідомо.

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Підсумував свій "крик душі" колишній футболіст ще однією гучною фразою. Він заявив, що "збірна України вже повинна була сидіти на валізах", а виходом у плей-офф завдячує лише успіху іспанців.

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