Українці отримали другий шанс

"Синьо-жовті" змарнували нагоду достроково вийти в 1/8 фіналу, коли 21 червня програли Австрії. Увесь цей час команда перебувала у Бухаресті та стежила за результатами інших матчів.

До теми Збірна України вийшла в 1/8 фіналу Євро-2020

Вихід України в 1/8 фіналу став можливий завдяки поразкам Росії, Фінляндії, Польщі та Словаччини.

Українські футболісти стежили за матчами Швеція – Польща та Словаччина – Іспанія, які відбувалися 23 червня. Саме після цих поєдинків Україна вийшла в 1/8 фіналу, де ймовірно, зіграє проти Швеції.

Футболісти збірної України та тренерський штаб не стримували емоції, коли дізналися, що вийшли в 1/8 фіналу.

Як збірна реагувала на вихід в 1/8 фіналу: відео