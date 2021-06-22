24 канал зібрав найяскравіші висловлювання про ганебну поразку росіян на Євро-2020.

Важливо Данію нарешті прорвало – просто на Росію: відеоогляд матчу Євро-2020

Держдума порівняла збірну з безпорадними кошенятами

Член комітету Держдуми Росії з фізичної культури Дмитро Свищев у коментарі виданню "Чемпіонат" заявив, що йому соромно за команду.

Мені шкода хлопців: вони виглядали як безпорадні кошенята. Наші хлопці не готові битися на такому високому рівні,

– сказав Свищев.

Він назвав другий гол у ворота збірної Росії "найдурнішим" на Євро-2020. Саме він, мовляв, дестабілізував команду.

Експерти звинувачують тренера

Джерело: "Чемпіонат"

Колишній президент "Спартака" Андрій Червіченко назвав гру збірної просто "потворною", а результат "гіперпровальним". Він сказав, що раніше пристойні люди стрілялися, але зараз їх досить мало, тому "недостатньо пристойні люди просто йдуть у відставку".

Не знаю, що в цій ситуації зробить Черчесов. Людина отримує 20 мільйонів рублів на місяць практично ні за що. Я б з таким же успіхом привів збірну до такого ж результату. Можливо, навіть до кращого, тренуючи навіть без грошей. Гірше збірна б точно не зіграла,

– підкреслив Червіченко.

Цікаво! Зарплата тренера збірної Росії Станіслава Черчесова є найбільшою серед тренерів збірних групи В.

Колишній півзахисник збірної Росії Андрій Канчельскіс у контексті результатів матчу обурився призначенням Черчесова тренером збірної. На його думку, що колишній воротар має тренувати воротарів, а не бути головним тренером всієї команди.

Експівзахисник збірної Росії Олександр Мостовий пояснив, що Черчесов не піде у відставку навіть після такої ганебної гри, адже має контракт. Саму гру Мостовий назвав ганьбою.

Який тренер, так і команда

У мережі показали реакцію Черчесова на голи у ворота росіян, нагадавши, що і сам головний тренер колись привіз м'яч у свої ворота.

Ексфутболісти вдають, що все було не так вже й погано

Колишній півзахисник російської збірної Роман Широков заявив, що ще рано звільняти Черчесова, мовляв, спершу треба знайти причини такої жахливої гри, а потім ухвалювати рішення.

Ганьба це? А чого ганьба-то? Незадовільний результат – так. Не треба кидатися фразами, що все пропало. Спочатку потрібно проаналізувати все,

– сказав Широков.

Журналіст і коментатор Геннадій Орлов навпаки переконаний, що Черчесов вибудував правильну тактику. Однак самі росіяни "грають у старий, несучасний футбол".

Як пояснив поразку лідер збірної Росії

Капітан збірної Росії з футболу та головний її бомбардир Артем Дзюба переконаний, що Росія грала з Данією на рівних, але просто "обкалалася" через перший пропущений гол.

Данія – команда приблизно нашого рівня. Зрозуміло, що ми з ними на рівних грали. Якби не цей гол… На такому рівні гол зовсім перевертає гру. А ми любимо ми собі пригоди на ж*пу шукати. Тому сьогодні й обкакалися,

– підсумував Дзюба.

До теми Обка*алися, – лідер збірної Росії Дзюба у дивний спосіб спробував виправдати поразку від Данії

У мережі на тему "обкаканих" футболістів вже створили кілька мемів.

Росіяни у соцмережах не стримують емоцій

"Яка держава, такий і футбол . Усе взаємопов'язано".

. Усе взаємопов'язано". "Ця збірна – Росія в мініатюрі. Неефективна, відстала від прогресу, примітивна. З нахабним хамським ватажком, який майже завжди використовує пасивну або активну агресію".

"Чортів Байден".

"Повна імпотенція. Абсолютно справедливий і закономірний підсумок".

"Ми знову у лайні".

"Що і слід було очікувати. тепер вони на свої "Феррарі" і на Сейшели. Не вистачало ще бігати в плей-офф надриватися. Шампанське, ресторани й курорти чекають на своїх футбольних героїв".

"Це не програш, це 1 місце, з кінця. Негативне зростання, так би мовити".

Без вболівальників та з ОМОНом: як росіян зустрічають на батьківщині

22 червня команда Росії з футболу прибула у московський аеропорт. Але там їх зустріли не вболівальники з квітами, а ОМОНівці та кілька журналістів.

Команда Станіслава Черчесова залишила аеропорт не через загальний зелений коридор, а через VIP-зал. Автобус охороняли 5 поліцейських машин та мікроавтобус росгвардії.

На прохання одного з представників медіа про коментар Артем Дзюба відповів: "Я від вас не ховаюся, особливо від тебе!", і сховався в автобусі.

Як збірну Росії зустрічали в аеропорту: дивіться відео

Дзюба сховався в автобус: дивіться відео