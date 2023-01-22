Аж 9 медалей: Україна впевнено виграла медальний залік Гран-прі з кульової стрільби в Осієку
Джерело:Суспільне Спорт
Наша команда продемонструвала неймовірні результати в Хорватії, здобувши майже третину від усіх медалей. Тепер же українці будуть готуватись до Кубка світу в Джакарті.
У швейцарському Осієку відбувся гран-прі з кульової стрільби. Змагання тривало з 19 по 21 січня і виявилось воно успішним для українських спортменів.
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Наша команда здобула перемогу у медальному заліку другого етапу 2023 року. Перший ігровий день подарував Україні лише одне срібло. Його здобув Павло Коростильов у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів.
Золотий ривок України
Втім наступні два дні були куди більш врожайними. Нашим спортсменам покорились ще 8 медалей, в тому числі три золоті. Це дозволило нашій команді з запасом обійти Швейцарію у заліку.
Всі медалі України на гран-прі з кульової стрільби в Осієку:
|МЕДАЛЬ
|СПОРТСМЕНИ
|ЗБРОЯ
|ВИД ЗМАГАННЯ
|золото
|Юлія Коростильова, Павло Коростильов
|пневматичний пістолет
|мікст, 10 метрів
|золото
|Сергій Куліш
|гвинтівка
|10 метрів
|золото
|Павло Коростильов, Олег Омельчук, Віктор Банькін
|пневматичний пістолет
|команда, чоловіки, 10 метрів
|срібло
|Павло Коростильов
|пневматичний пістолет
|10 метрів
|срібло
|Вілєна Бевз, Поліна Колеснікова, Юлія Коростильова
|пневматичний пістолет
|команда, жінки, 10 метрів
|бронза
|Поліна Колеснікова, Олег Омельчук
|пневматичний пістолет
|мікст, 10 метрів
|бронза
|Вікторія Сухорукова
|гвинтівка
|10 метрів
|бронза
|Вікторія Сухорукова, Дар’я Тихова, Сніжана-Софія Пакліковська
|гвинтівка
|команда, жінки, 10 метрів
|бронза
|Сергій Куліш, Олег Царьков, Андрій Колесніков
|гвинтівка
|команда, чоловіки, 10 метрів
Наступне змагання за тиждень
Гран-прі в Осієку став другим етапом у 2023 році. Перший відбувся в словенському Рузе, але Україна в ньому участь не брала. Наступни.м змаганням стане Кубок світу, який пройде в Джакарті (Індонезія) з 27 січня по 7 лютого.
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До слова, Україна першою здобула ліцензії на Олімпіаду-2024 в кульовій стрільбі. Дістались вони Сергію Кулішу (стрільба з гвинтівки з трьох положень, 50 метрів) та Павлу Коростильову (з пневматичного пістолета, 10 метрів).
Медальний залік Гран-прі в Осієку:
|МІСЦЕ
|КРАЇНА
|золото
|срібло
|бронза
|1
|Україна
|3
|2
|4
|2
|Швейцарія
|1
|1
|2
|3
|Угорщина
|1
|1
|0
|3
|Італія
|1
|1
|0
|3
|Польща
|1
|1
|0
|6
|Хорватія
|1
|0
|2
|7
|Грузія
|1
|0
|1
|8
|Швеція
|1
|0
|0
|9
|Велика Британія
|0
|1
|1
|9
|Південна Корея
|0
|1
|1