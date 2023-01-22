Аж 9 медалей: Україна впевнено виграла медальний залік Гран-прі з кульової стрільби в Осієку

Наша команда продемонструвала неймовірні результати в Хорватії, здобувши майже третину від усіх медалей. Тепер же українці будуть готуватись до Кубка світу в Джакарті.

У швейцарському Осієку відбувся гран-прі з кульової стрільби. Змагання тривало з 19 по 21 січня і виявилось воно успішним для українських спортменів.

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Наша команда здобула перемогу у медальному заліку другого етапу 2023 року. Перший ігровий день подарував Україні лише одне срібло. Його здобув Павло Коростильов у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів.

Золотий ривок України

Втім наступні два дні були куди більш врожайними. Нашим спортсменам покорились ще 8 медалей, в тому числі три золоті. Це дозволило нашій команді з запасом обійти Швейцарію у заліку.

Всі медалі України на гран-прі з кульової стрільби в Осієку:

МЕДАЛЬ СПОРТСМЕНИ ЗБРОЯ ВИД ЗМАГАННЯ золото Юлія Коростильова, Павло Коростильов пневматичний пістолет мікст, 10 метрів золото Сергій Куліш гвинтівка 10 метрів золото Павло Коростильов, Олег Омельчук, Віктор Банькін пневматичний пістолет команда, чоловіки, 10 метрів срібло Павло Коростильов пневматичний пістолет 10 метрів срібло Вілєна Бевз, Поліна Колеснікова, Юлія Коростильова пневматичний пістолет команда, жінки, 10 метрів бронза Поліна Колеснікова, Олег Омельчук пневматичний пістолет мікст, 10 метрів бронза Вікторія Сухорукова гвинтівка 10 метрів бронза Вікторія Сухорукова, Дар’я Тихова, Сніжана-Софія Пакліковська гвинтівка команда, жінки, 10 метрів бронза Сергій Куліш, Олег Царьков, Андрій Колесніков гвинтівка команда, чоловіки, 10 метрів

Наступне змагання за тиждень

Гран-прі в Осієку став другим етапом у 2023 році. Перший відбувся в словенському Рузе, але Україна в ньому участь не брала. Наступни.м змаганням стане Кубок світу, який пройде в Джакарті (Індонезія) з 27 січня по 7 лютого.

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До слова, Україна першою здобула ліцензії на Олімпіаду-2024 в кульовій стрільбі. Дістались вони Сергію Кулішу (стрільба з гвинтівки з трьох положень, 50 метрів) та Павлу Коростильову (з пневматичного пістолета, 10 метрів).

Медальний залік Гран-прі в Осієку: