В швейцарском Осиеке состоялся гран-при по пулевой стрельбе. Соревнование длилось с 19 по 21 января и оказалось успешным для украинских спортсменов.
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Наша команда одержала победу в медальном зачете второго этапа 2023 года. Первый игровой день подарил Украине только одно серебро. Его получил Павел Коростылев в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.
Золотой рывок Украины
Впрочем, следующие два дня были куда более урожайными. Нашим спортсменам покорились еще 8 медалей, в том числе три золотых. Это позволило нашей команде с запасом обойти Швейцарию в зачете.
Все медали Украины на гран-при по пулевой стрельбе в Осиеке:
|МЕДАЛЬ
|СПОРТСМЕНЫ
|ОРУЖИЕ
|ВИД СОРЕВНОВАНИЯ
|золото
|Юлия Коростылева, Павел Коростылев
|пневматический пистолет
|микст, 10 метров
|золото
|Сергей Кулиш
|винтовка
|10 метров
|золото
|Павел Коростылев, Олег Омельчук, Виктор Банькин
|пневматический пистолет
|команда, мужчины, 10 метров
|серебро
|Павел Коростылев
|пневматический пистолет
|10 метров
|серебро
|Вилена Бевз, Полина Колесникова, Юлия Коростылева
|пневматический пистолет
|команда, женщины, 10 метров
|бронза
|Полина Колесникова, Олег Омельчук
|пневматический пистолет
|микст, 10 метров
|бронза
|Виктория Сухорукова
|винтовка
|10 метров
|бронза
|Виктория Сухорукова, Дарья Тихова, Снежана-София Пакликовская
|винтовка
|команда, женщины, 10 метров
|бронза
|Сергей Кулиш, Олег Царьков, Андрей Колесников
|винтовка
|команда, мужчины, 10 метров
Следующее соревнование через неделю
Гран-при в Осиеке стал вторым этапом в 2023 году. Первый состоялся в словенском Рузе, но Украина в нем не участвовала. Следующим соревнованием станет Кубок мира, который пройдет в Джакарте (Индонезия) с 27 января по 7 февраля.
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К слову, Украина первой получила лицензию на Олимпиаду-2024 в пулевой стрельбе. Достались они Сергею Кулишу (стрельба из винтовки из трех положений, 50 метров) и Павлу Коростылеву (из пневматического пистолета, 10 метров).
Медальный зачет Гран-при в Осиеке:
|МЕСТО
|СТРАНА
|золото
|серебро
|бронза
|1
|Украина
|3
|2
|4
|2
|Швейцария
|1
|1
|2
|3
|Венгрия
|1
|1
|0
|3
|Италия
|1
|1
|0
|3
|Польша
|1
|1
|0
|6
|Хорватия
|1
|0
|2
|7
|Грузия
|1
|0
|1
|8
|Швеция
|1
|0
|0
|9
|Великобритания
|0
|1
|1
|9
|Южная Корея
|0
|1
|1