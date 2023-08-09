Дев'ять медалей за два дні: українські паралімпійці запалили на старті мультиспортивного Євро
Наша команда здобула чимало нагород у змаганнях із дзюдо. Чотири золотих медалі дозволили "синьо-жовтим" очолити залік.
У Роттердамі (Нідерланди) стартував мультспортивний чемпіонат Європи серед параатлетів. Участь у змаганнях з дзюдо приймають чимало українців, пише 24 канал.
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Перші два дні подарували нашій команді аж 9 медалей. У перший ігровий день золото Наталії Ніколайчук (до 48 кг), Інні Сич (до 57 кг) та Давиду Хораві (до 60 кг).
А на наступний день Анастасія Гарник стала чемпіонкою у змаганнях в категорії понад 70 кг. Ще п'ять медалей нижчого ґатунку дістались наступним паралімпійцям:
- Юлія Іваницька (срібло, до 48 кг)
- Анжела Гаврисюк (срібло, до 57 кг)
- Олександр Назаренко (срібло, до 90 кг)
- Микола Рудник (бронза, до 60 кг)
- Едуард Тропінов (бронза, до 90 кг)
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Ці медалі дозволили Україні очолити медальний залік мультиспортивного Євро-2023. Позаду йдуть Азербайджан (сім медалей, з яких 2 золоті) та Грузія (шість медалей, в тому числі два золота).