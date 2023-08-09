У Роттердамі (Нідерланди) стартував мультспортивний чемпіонат Європи серед параатлетів. Участь у змаганнях з дзюдо приймають чимало українців, пише 24 канал.

До теми Українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко виграла дебютну бронзу на турнірі Мастерс в Будапешті

Перші два дні подарували нашій команді аж 9 медалей. У перший ігровий день золото Наталії Ніколайчук (до 48 кг), Інні Сич (до 57 кг) та Давиду Хораві (до 60 кг).

А на наступний день Анастасія Гарник стала чемпіонкою у змаганнях в категорії понад 70 кг. Ще п'ять медалей нижчого ґатунку дістались наступним паралімпійцям:

Юлія Іваницька (срібло, до 48 кг)

Анжела Гаврисюк (срібло, до 57 кг)

Олександр Назаренко (срібло, до 90 кг)

Микола Рудник (бронза, до 60 кг)

Едуард Тропінов (бронза, до 90 кг)

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Ці медалі дозволили Україні очолити медальний залік мультиспортивного Євро-2023. Позаду йдуть Азербайджан (сім медалей, з яких 2 золоті) та Грузія (шість медалей, в тому числі два золота).