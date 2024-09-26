До півфіналу один крок: Україна близька до рекордного досягнення на чемпіонаті світу з футзалу
Команда Олександра Косенка успішно показує себе на Мундіалі в Ташкенті. Всього одна перемога відділяє Україну від повторення найкращого виступу на ЧС у 1996 році.
Збірна України з футзалу продовжує виступи на чемпіонаті світу-2024, який проходить в Узбекистані. "Синьо-жовті" вшосте приїхали на футзальний Мундіаль, повідомляє 24 Канал.
До теми Україна у драматичному матчі перемогла Нідерланди та вийшла до чвертьфіналу ЧС-2024 з футзалу
Шанс на повторення рекорду
Підопічні Олександра Косенка невдало стартували, розгромно поступившись Аргентині (1:7). Втім у наступних зустрічах Україна лише тішила своїх вболівальників.
"Синьо-жовті" без проблем впорались із Анголою (7:2) та Афганістаном (4:1), вийшовши у плей-оф з другого місця. Жереб подарував Україні у суперники не надто складних нідерландців.
Нашим хлопцям вдалось довести свій клас, вигравши з рахунком 3:1. Тепер же Україна гратиме у чвертьфіналі, де фортуна знову посміхнулась "синьо-жовтим".
Суперником підопічних Косенка стала скромна Венесуела, а не один з фаворитів ЧС Іспанія. Південноамериканська команда ледь пройшла у плей-оф з третього місця.
В групі "льянерос" пропустили по сім м'ячів від Ірану та Франції, але розгром Гватемали в останньому турі (7:3) вивів венесуельців у плей-оф. А вже там команда зважилась на сенсацію, перегравши грізну Іспанію з рахунком 2:1.
Читайте також Україна отримала сенсаційного суперника у чвертьфіналі ЧС-2024 з футзалу
Прогноз Favbet
Тож Україна тепер має шанс вдруге в історії потрапити у півфінал чемпіонату світу. Шанси на це доволі хороші, адже саме підопічні Олександра Косенка вважаються фаворитами у чвертьфінальній битві.
На прохід України виставлений коефіцієнт 1,28, тоді як Венесуели – 3,45. Що стосується основного часу, то котирування наступні:
- перемога України – 1,44
- нічия – 5,50
- перемога Венесуели – 5,00
При цьому експерти очікують на результативний матч в Ташкенті. Ймовірність "тотал більше 5,5" становить 1,83, тоді як ТМ5,5 – 1,94. Нагадаємо, що матч відбудеться у неділю, 29 вересня. Початок – о 18:00 за київським часом.
До слова, Україна все одно не розглядається серед головних претендентів на трофей. Коефіцієнт на підсумковий тріумф "синьо-жовтих" становить аж 21,00, за цим показником наша команда посідає 8 з 12-ти місць.
Котирування на перемогу на ЧС-2024 з футзалу:
- Бразилія – 2,50
- Португалія – 3,50
- Іран – 8,00
- Аргентина – 9,00
- Казахстан – 13,00
- Парагвай – 16,00
- Марокко – 18,00
- Україна – 21,00
- Франція – 23,00
- Таїланд – 50,00
- Венесуела – 50,00
- Хорватія – 50,00