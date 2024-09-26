Збірна України з футзалу продовжує виступи на чемпіонаті світу-2024, який проходить в Узбекистані. "Синьо-жовті" вшосте приїхали на футзальний Мундіаль, повідомляє 24 Канал.

До теми Україна у драматичному матчі перемогла Нідерланди та вийшла до чвертьфіналу ЧС-2024 з футзалу

Шанс на повторення рекорду

Підопічні Олександра Косенка невдало стартували, розгромно поступившись Аргентині (1:7). Втім у наступних зустрічах Україна лише тішила своїх вболівальників.

"Синьо-жовті" без проблем впорались із Анголою (7:2) та Афганістаном (4:1), вийшовши у плей-оф з другого місця. Жереб подарував Україні у суперники не надто складних нідерландців.

Нашим хлопцям вдалось довести свій клас, вигравши з рахунком 3:1. Тепер же Україна гратиме у чвертьфіналі, де фортуна знову посміхнулась "синьо-жовтим".

Суперником підопічних Косенка стала скромна Венесуела, а не один з фаворитів ЧС Іспанія. Південноамериканська команда ледь пройшла у плей-оф з третього місця.

В групі "льянерос" пропустили по сім м'ячів від Ірану та Франції, але розгром Гватемали в останньому турі (7:3) вивів венесуельців у плей-оф. А вже там команда зважилась на сенсацію, перегравши грізну Іспанію з рахунком 2:1.

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Тож Україна тепер має шанс вдруге в історії потрапити у півфінал чемпіонату світу. Шанси на це доволі хороші, адже саме підопічні Олександра Косенка вважаються фаворитами у чвертьфінальній битві.

На прохід України виставлений коефіцієнт 1,28, тоді як Венесуели – 3,45. Що стосується основного часу, то котирування наступні:

перемога України – 1,44

нічия – 5,50

перемога Венесуели – 5,00

При цьому експерти очікують на результативний матч в Ташкенті. Ймовірність "тотал більше 5,5" становить 1,83, тоді як ТМ5,5 – 1,94. Нагадаємо, що матч відбудеться у неділю, 29 вересня. Початок – о 18:00 за київським часом.

До слова, Україна все одно не розглядається серед головних претендентів на трофей. Коефіцієнт на підсумковий тріумф "синьо-жовтих" становить аж 21,00, за цим показником наша команда посідає 8 з 12-ти місць.

Котирування на перемогу на ЧС-2024 з футзалу: