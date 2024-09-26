Сборная Украины по футзалу продолжает выступления на чемпионате мира-2024, который проходит в Узбекистане. "Сине-желтые" в шестой раз приехали на футзальный Мундиаль, сообщает 24 Канал.

По теме Украина в драматическом матче победила Нидерланды и вышла в четвертьфинал ЧМ-2024 по футзалу

Шанс на повторение рекорда

Подопечные Александра Косенко неудачно стартовали, разгромно уступив Аргентине (1:7). Впрочем, в следующих встречах Украина только радовала своих болельщиков.

"Сине-желтые" без проблем справились с Анголой (7:2) и Афганистаном (4:1), выйдя в плей-офф со второго места. Жребий подарил Украине в соперники не слишком сложных нидерландцев.

Нашим ребятам удалось доказать свой класс, выиграв со счетом 3:1. Теперь же Украина будет играть в четвертьфинале, где фортуна снова улыбнулась "сине-желтым".

Соперником подопечных Косенко стала скромная Венесуэла, а не один из фаворитов ЧМ Испания. Южноамериканская команда едва прошла в плей-офф с третьего места.

В группе "льянерос" пропустили по семь мячей от Ирана и Франции, но разгром Гватемалы в последнем туре (7:3) вывел венесуэльцев в плей-офф. А уже там команда решилась на сенсацию, переиграв грозную Испанию со счетом 2:1.

Читайте также Украина получила сенсационного соперника в четвертьфинале ЧМ-2024 по футзалу

Прогноз Favbet

Поэтому Украина теперь имеет шанс второй раз в истории попасть в полуфинал чемпионата мира. Шансы на это довольно хорошие, ведь именно подопечные Александра Косенко считаются фаворитами в четвертьфинальной битве.

На проход Украины выставлен коэффициент 1,28, тогда как Венесуэлы – 3,45. Что касается основного времени, то котировки следующие:

победа Украины – 1,44

ничья – 5,50

победа Венесуэлы – 5,00

При этом эксперты ожидают результативный матч в Ташкенте. Вероятность "тотал больше 5,5" составляет 1,83, тогда как ТМ5,5 – 1,94. Напомним, что матч состоится в воскресенье, 29 сентября. Начало – в 18:00 по киевскому времени.

К слову, Украина все равно не рассматривается среди главных претендентов на трофей. Коэффициент на итоговый триумф "сине-желтых" составляет аж 21,00, по этому показателю наша команда занимает 8 из 12-ти мест.

Котировки на победу на ЧМ-2024 по футзалу: