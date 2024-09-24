Україна – Нідерланди 3:1

Гол: Зварич, 6, Мельник, 31, 40 – Бузамбу, 29

Підопічні Олександра Косенка завершили груповий раунд на другому місці квартету С. "Синьо-жовті" виконали програму мінімум та вийшли до 1/8 фіналу, пише 24 Канал.

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Результат матчу Україна – Нідерланди

Першим суперником українців на стадії плей-оф стала добре знайома збірна Нідерландів. З "помаранчевими" українці тричі зустрічалися за останні 2,5 роки: одна перемога, нічия та поразка.

Перед матчем 1/8 фіналу підопічні Косенка вважалися фаворитами протистояння. Українці доволі швидко відкрили рахунок. Зварич отримав пас від Абакшина та влучним ударом завершив стрімку комбінацію.

На 8-й хвилині "синьо-жовті" втратили чудову нагоду подвоїти перевагу. Микитюк пробив зі штрафного, але м'яч після рикошету влучив у поперечину. На перерву команди пішли за мінімальної переваги України.

Переможний дубль Мельника

Друга половина зустрічі розпочалася з атак українців. Каркас воріт врятував Нідерланди після удару Корсуна, а Чернявський не скористався виходом сам на сам.

Суперник теж не гаяв часу. На 29-й хвилині зустрічі Саїд Бузамбу опинився сам перед голкіпером українців Суховим та відновив паритет.

Через дві хвилини "синьо-жовті" організували швидку контратаку, яку завершив Мельник. Хитка перевага збереглася до майже фінального свистка. На 40-й хвилині Мельник поставив переможну крапку в матчі.

У підсумку поєдинок завершився з рахунком 3:1 на користь України. Команда Косенка вийшла до чвертьфіналу, де зіграє з переможцем пари Іспанія – Венесуела.

Нагадаємо, що найвищим досягненням збірної України з футзалу залишається четверте місце здобуте на Мундіалі в Іспанії у 1996 році.