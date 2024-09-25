Іспанія – Венесуела 1:2

​​Голи: Гомес, 24 – Віялобос, 13, Карреньйо, 40

Фаворитом звітного поєдинку небезпідставно вважалася команда Іспанії. Чинні бронзові призери Євро-2022 ще жодного разу не поступалися на турнірі, пише 24 Канал.

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Сюрприз від аутсайдера

Натомість футзалісти Венесуели лише вдруге грали на чемпіонатах світу. До 1/8 фіналу південноамериканці потрапили з третього місця квартету F.

Іспанці протягом першої половини зустрічі переважали суперника. Вони більше контролювали м'яч та частіше загрожували воротам венесуельців. Однак першими забили саме аутсайдери матчу.

На 13-й хвилині зустрічі воротар Хосе Віялобос від власних воріт перекинув голкіпера іспанців. Гол виявився дуже ефектним.

Відео голу Віялобоса

Футзальна "фурія роха" відновила паритет на початку другого тайму. Рауль Гомес вдало зіграв на добиванні та зробив рахунок рівним – 1:1.

Однак це був день Венесуели! На останній хвилині основного часу Віктор Карреньйо ударом від стійки забив переможний гол.

Венесуела сенсаційно перемогла Іспанію та вийшла до чвертьфіналу Мундіалю. На цій стадії вона зустрінеться з командою України.

Матч Україна – Венесуела відбудеться у неділю, 29 вересня. Гра розпочнеться о 18:00.