Збірна України після вдалого результату проти Франції спробує розвинути локальний успіх у протистоянні з Фінляндією. Україна та Фінляндія зустрінуться 28 березня у другому турі групи D відбору на чемпіонат світу-2022.

Українці та фіни однаково стартували у відборі на ЧС-2022. Наша команда вирвала нічию у гостях у чемпіонів світу французів. Натомість фіни поділили очки зі збірною Боснії та Герцеговини.

Дивіться також Україна у важкому матчі вирвала нічию проти Франції: відео

Відтак, усі чотири збірні набрали по одному очку. Казахстан, який також потрапив до групи D, ще не стартував у відборі.

Зважаючи на те, що збірна України зупинила Францію, від команди Андрія Шевченка чекають тільки перемоги у протистоянні з Фінляндією. Однак поєдинок з фінами обіцяє бути складним.

Тепер саме "синьо-жовтим" доведеться розгойдувати оборону суперника, а не вичікувати свого шансу на контратаку.

Україна – Фінляндія: прогноз Favbet

Втім, букмекери схиляються, що перемога буде за Україною. Історично склалося, що команда Андрія Шевченка краща. Зокрема, збірні зустрічалися у попередньому відборі на чемпіонат світу.

Українці виграли обидва матчі. На власному полі "синьо-жовті" здобули мінімальну перемогу, а на виїзді вирвали звитягу завдяки голу Артема Бєсєдіна. Звитягу "синьо-жовтих" у недільному матчі оцінюють коефіцієнтом 1,74.

Водночас шанси Фінляндії вперше перемогти Україну оцінені коефіцієнтом 5,60. Якщо в матчі буде зафіксовано нічию – коефіцієнт 3,60.

Вболівальники також мають шанс спрогнозувати, який футболіст відзначиться голом. На думку фахівці, чи не найбільше шансів має Роман Яремчук. Гол нападника збірної України оцінений коефіцієнтом 2,55.

Також не варто забувати, що в арсеналі нашої команди потужні удари Руслана Маліновського. На гол хавбека Аталанти букмекери пропонують коефіцієнт 3,75.

У таборі суперника експерти виділяють Онні Валакарі. Гол гравця збірної Фінляндії оцінений коефіцієнтом 4.

Попередні очні матчі між збірними не подарували багато голів – у середньому 2 голи за гру. Можна спробувати ризикнути та зробити ставку на тотал більше 2.5. Ця ставка оцінена коефіцієнтом 2,27.

Поєдинок Україна – Фінляндія відбудеться 28 березня у Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри о 21:45.