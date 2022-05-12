Поворознюк: Але дизпаливо – це проблема

За словами Поворознюка, на Кіровоградщині посівна почалася вчасно. Спершу були затяжні дощі, тому цей процес дещо перенісся.

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Також єдиною проблемою була нестача дизпалива.

На посівну вона мало вплинула, бо у нас було все з осені закуплено. Але дизпаливо – це проблема. Тому що дизпаливо ці під*аси побомбили, бл*ть, нафтопереробні заводи. Оце єдина проблема, а так робимо ту роботу, яку ми повинні робити. Зрозуміло, що я зараз там дуже рідко буваю. У мене є виконавчий директор, ми займаємося зовсім іншим, але скажу, що все йде по плану,

– розповів агробізнесмен.

"Десь з запізненням на три тижні йдуть посіви, тому що були дощі. Спочатку були суховії. Я переживав, що не буде куди сіяти, вологи не було. Потім були дощі, і ми чекали вже, коли можна буде виходити в степ і щось сіяти", – зазначив Поворознюк.

"Якщо Європа хоче не голодувати, то їм треба не вичікувати позицію"

За словами Олександра Григоровича, у нього сталий колектив, тому майже всі залишилися та працюють.

"Ті, хто хотів працювати, – працює. У мене колектив стабільний, ну таких, хто виїхав, не було. Але знаю, що є такі люди, які повиїжджали на другий день війни. Проїжджали й в памперсах, у багажниках, щоб тільки виїхати за кордон. Ну я взагалі цього не розумію. Я по-іншому вихований, тому мені важко про це говорити", – сказав президент Інгульця.

Поворознюк також розповів, як вплине війна на подальшу долю Європи у плані експорту зерна.

Україна точно голодувати не буде. Якщо Європа хоче не голодувати, то їм треба не вичікувати позицію. Є одна категорія, яка дає і з рук не випускає, друга вичікує, що воно буде далі, а третя допомагає. Я думаю, що всім їм треба допомагати. Бо голоду в нас точно не буде, а в них може бути. Тому їм треба швидше допомагати, щоб закінчилася війна. І тоді буде все добре. Все буде Україна,

– додав Поворознюк.

Зверніть увагу! В ексклюзивній розмові для сайту 24 каналу Олександр Поворознюк розповів про трек "Вова, їб*ш їх, бл*ть", шалену популярність, зустріч з окупантами та майбутнє українського футболу. Читайте повне інтерв'ю за посиланням.

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