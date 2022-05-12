Поворознюк: Но дизтопливо – это проблема

По словам Поворознюка, в Кировоградской области посевная началась вовремя. Сначала были дожди, поэтому этот процесс несколько переносился.

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Также единственной проблемой была нехватка дизтоплива.

На посевную она мало повлияла, потому что у нас было все с осени закуплено. Но дизтопливо – это проблема. Потому что дизтопливо эти под*сы побомбили, бл*ть, нефтеперерабатывающие заводы. Вот единственная проблема, а так делаем ту работу, которую мы должны делать. Понятно, что я сейчас там очень редко бываю. У меня есть исполнительный директор, мы занимаемся совсем другим, но скажу, что все идет по плану,

– рассказал агробизнесмен.

"Где-то с опозданием на три недели идут посевы, потому что были дожди. Сначала были сухови. Я переживал, что некуда будет сеять, влаги не было. Потом были дожди, и мы ждали уже, когда можно будет выходить в степь и что-то сеять", – отметил Поворознюк.

"Если Европа хочет не голодать, то им нужно не выжидать позицию"

По словам Александра Григорьевича, у него постоянный коллектив, поэтому почти все остались и работают.

"Те, кто хотел работать, – работает. У меня коллектив стабильный, ну таких, кто уехал, не было. Но знаю, что есть такие люди, которые выехали на второй день войны. Проезжали и в памперсах, в багажниках, чтобы только уехать" за границу. Ну я вообще этого не понимаю. Я по-другому воспитан, поэтому мне сложно об этом говорить", – сказал президент Ингульца.

Поворознюк также рассказал, как повлияет война на дальнейшую судьбу Европы в плане экспорта зерна.

Украина точно голодать не будет. Если Европа хочет не голодать, то им нужно не выжидать позицию. Есть одна категория, которая дает и из рук не выпускает, вторая выжидает, что она будет дальше, а третья помогает. Я думаю, что всем им нужно помогать. Ибо голода у нас точно не будет, а у них может быть. Поэтому им нужно быстрее помогать, чтобы кончилась война. И тогда все будет хорошо. Все будет Украина,

– добавил Поворознюк.

Обратите внимание! В эксклюзивном разговоре для сайта 24 канала Александр Поворознюк рассказал о треке "Вова, еб*ш их, бл*ть", безумной популярности, встрече с оккупантами и будущем украинского футбола. Читайте полное интервью по ссылке.

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