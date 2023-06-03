Україна здобула історичне "срібло" у Суперфіналі Кубка світу з артистичного плавання

В іспанському Ов'єдо відбувається перший в історії Суперфінал з артистичного плавання. У змаганнях беруть участь найкращі команди та спортсмени Кубка світу.

У перший день змагань, 2 червня, Україна брала участь у фіналах технічних індивідуальних та групових програм. У соло виступила Марта Фєдіна, якій зовсім трішки не вистачило до медалі – вона стала четвертою на турнірі, пише 24 Канал.

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Перша медаль в історії України у новому змаганні

У технічній програмі груп українки виступили дуже яскраво, за що судді оцінили їх сумою 264.6566 бала, що дозволило нашим дівчатам завершити змагання на третій сходинці. Але китаянки, які перемогли (296.3834), взяли участь у змаганнях поза конкурсом, то ж, Україна – здобула історичне "срібло".

Призерки Суперфіналу з артистичного плавання (бали)

Іспанія – 278.2350 Україна – 264.6566 Франція – 243.1057

Україна буда представлена в такому складі: Марина та Владислава Алексіїви, Вероніка Гришко, Дарія Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко.

Що далі очікує на українок у турнірі?

У Суперфіналі Кубка світу наші спортсменки візьмуть участь у розіграші ще п'яти комплектів медалей. Змагання у технічній програмі дуетів, довільній соло програмі та у групі довільної програми відбудуться у суботу, 3 червня, а у дуеті довільної програми та акробатичній групі – 4 червня.

В онлайн-режимі наша збірна посідає п'яте місце у медальному заліку турніру. Сподіваємося, що й у ньому ми зможемо піднятися на п'єдестал.

. Наступними змаганнями для українських плавчинь стане чемпіонат світу з водних видів спорту. Він пройде з 14 по 30 липня в Японії.