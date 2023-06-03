В первый соревновательный день, 2 июня, Украина принимала участие в финалах технических индивидуальных и групповых программ. В соло выступила Марта Федина, которой совсем немного не хватило до медали – она стала четвертой на турнире, пишет 24 Канал.

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Первая медаль в истории Украины в новом соревновании

В технической программе групп украинки выступили очень ярко, за что судьи оценили их суммой 264.6566 баллов, что позволило нашим девушкам завершить соревнования на третьей строчке. Но победившие китаянки (296.3834) приняли участие в соревнованиях вне конкурса, поэтому Украина - получила историческое "серебро".

Призерки Суперфинала по артистическому плаванию (баллы)

Испания – 278.2350 Украина – 264.6566 Франция – 243.1057

Украина была представлена в таком составе: Марина и Владислава Алексеевы, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.

Что дальше ожидает украинок на турнире?

В Суперфинале Кубка мира наши спортсменки примут участие в розыгрыше пяти комплектов медалей. Соревнования в технической программе дуэтов, произвольной соло программе и группе произвольной программы состоятся в субботу, 3 июня, а в дуэте произвольной программы и акробатической группе – 4 июня.

В онлайн-режиме наша сборная занимает пятое место в медальном зачете турнира. Надеемся, что и в нем мы сможем подняться на пьедестал.

Интересно. Следующими соревнованиями для украинских спортсменок станет чемпионат мира по водным видам спорта. Он состоится с 14 по 30 июля в Японии.