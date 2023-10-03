Україна стала переможцем юнацького чемпіонату світу зі змішаних бойових мистецтв
Джерело:UF MMA
Тріумфом для нашої країни завершився юнацький чемпіонат світу зі змішаних бойових мистецтв у грецькому місті Александруполіс. Наші спортсмени завоювали 24 нагороди.
Українську федерацію UF MMA у світовій першості GAMMA представляло 32 спортсмени у віці з 8 до 18 років. Загалом вони здобули 24 нагороди (10 золотих, 9 срібних та 5 бронзових).
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Завдяки цьому наша команда посіла перше загальнокомандне місце. Українці обійшли в загальному заліку потужну команду із США, яка завоювала 20 нагород (серед яких 9 золотих). Третє командне місце у спортсменів із Казахстану (17 медалей, з них 5 – золотих).
Призери юнацького чемпіонату світу
- Золото: Софія Левковська, Євген Голендер, Анастасія Семака, Євгеній Русанюк, Іван Княгницький, Вероніка Кизь, Даниїл Чернецький, Андрій Мартин, Лілія Гугляк, Роман Бондарюк
- Срібло: Олександр Слюсарчук, Даниїл Сухорук, Іван-Маркіян Качур, Микита Ірчак, Олександра Кушнір, Варвара Огородник, Олександр Байрак, Богуслава Стасів, Марко Білінський
- Бронза: Сергій Богданов, Олександра Машура, Артем Краснобородько, Максим Шишканич, Дмитро Совенок
Окрім того, після завершення змагань GAMMA визнала двох наших бійців найкращими на чемпіонаті. Це Роман Бондарюк у ваговій категорії до 72,6 кілограмаг (16-17 років) та Даниїл Чернецький, який теж виступає у ваговій категорії до 72,6 кілограма (14-15 років).
"Світова першість пройшла на досить високому рівні. Всі наші спортсмени проявили себе із хорошої сторони, але на жаль, не всі змогли завоювати нагороди. Для мене кожен учасник команди – переможець. В умовах війни чимало процесів ускладнилось, однак бійці з гідністю їх долають. Стосовно виступів на Чемпіонаті Світу, хочу виділити в першу чергу дівчат, які гарно себе зарекомендували, виграючи достроково та ефектно. Також відзначу хлопців, які впевнено перемагали наближаючи себе та країну до фіналу", – зазначив головний тренер збірної UF MMA U-18 Іван Штефюк.