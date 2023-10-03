Українську федерацію UF MMA у світовій першості GAMMA представляло 32 спортсмени у віці з 8 до 18 років. Загалом вони здобули 24 нагороди (10 золотих, 9 срібних та 5 бронзових).

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Завдяки цьому наша команда посіла перше загальнокомандне місце. Українці обійшли в загальному заліку потужну команду із США, яка завоювала 20 нагород (серед яких 9 золотих). Третє командне місце у спортсменів із Казахстану (17 медалей, з них 5 – золотих).

Призери юнацького чемпіонату світу

Золото: Софія Левковська, Євген Голендер, Анастасія Семака, Євгеній Русанюк, Іван Княгницький, Вероніка Кизь, Даниїл Чернецький, Андрій Мартин, Лілія Гугляк, Роман Бондарюк

Софія Левковська, Євген Голендер, Анастасія Семака, Євгеній Русанюк, Іван Княгницький, Вероніка Кизь, Даниїл Чернецький, Андрій Мартин, Лілія Гугляк, Роман Бондарюк Срібло: Олександр Слюсарчук, Даниїл Сухорук, Іван-Маркіян Качур, Микита Ірчак, Олександра Кушнір, Варвара Огородник, Олександр Байрак, Богуслава Стасів, Марко Білінський

Олександр Слюсарчук, Даниїл Сухорук, Іван-Маркіян Качур, Микита Ірчак, Олександра Кушнір, Варвара Огородник, Олександр Байрак, Богуслава Стасів, Марко Білінський Бронза: Сергій Богданов, Олександра Машура, Артем Краснобородько, Максим Шишканич, Дмитро Совенок

Збірна України на юнацькому чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств / фото UF MMA

Окрім того, після завершення змагань GAMMA визнала двох наших бійців найкращими на чемпіонаті. Це Роман Бондарюк у ваговій категорії до 72,6 кілограмаг (16-17 років) та Даниїл Чернецький, який теж виступає у ваговій категорії до 72,6 кілограма (14-15 років).

"Світова першість пройшла на досить високому рівні. Всі наші спортсмени проявили себе із хорошої сторони, але на жаль, не всі змогли завоювати нагороди. Для мене кожен учасник команди – переможець. В умовах війни чимало процесів ускладнилось, однак бійці з гідністю їх долають. Стосовно виступів на Чемпіонаті Світу, хочу виділити в першу чергу дівчат, які гарно себе зарекомендували, виграючи достроково та ефектно. Також відзначу хлопців, які впевнено перемагали наближаючи себе та країну до фіналу", – зазначив головний тренер збірної UF MMA U-18 Іван Штефюк.