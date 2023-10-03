Украинскую федерацию UF MMA в мировом первенстве GAMMA представляло 32 спортсмена в возрасте от 8 до 18 лет. В общей сложности они завоевали 24 награды (10 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых).

Достойно внимания Шведский боксер отказался пожимать руку россиянину, которого Усик избил в Москве: видео дуэли

Благодаря этому наша команда заняла первое общекомандное место. Украинцы обошли в общем зачете мощную команду из США, завоевавшую 20 наград (среди которых 9 золотых). Третье командное место у спортсменов из Казахстана (17 медалей, из них 5 – золотых).

Призеры юношеского чемпионата мира

Золото: София Левковская, Евгений Голендер, Анастасия Семака, Евгений Русанюк, Иван Княгницкий, Вероника Кызь, Даниил Чернецкий, Андрей Мартын, Лилия Гугляк, Роман Бондарюк

София Левковская, Евгений Голендер, Анастасия Семака, Евгений Русанюк, Иван Княгницкий, Вероника Кызь, Даниил Чернецкий, Андрей Мартын, Лилия Гугляк, Роман Бондарюк Серебро: Александр Слюсарчук, Даниил Сухорук, Иван-Маркиян Качур, Никита Ирчак, Александра Кушнир, Варвара Огородник, Александр Байрак, Богуслава Стасов, Марко Билинский

Александр Слюсарчук, Даниил Сухорук, Иван-Маркиян Качур, Никита Ирчак, Александра Кушнир, Варвара Огородник, Александр Байрак, Богуслава Стасов, Марко Билинский Бронза: Сергей Богданов, Александр Машура, Артем Краснобородько, Максим Шишканич, Дмитрий Совенок

Юношеская сборная Украины на чемпионате мира по смешанным единоборствам / фото UF MMA

Кроме того, после завершения соревнований GAMMA признала двух наших бойцов лучшими на чемпионате. Это Роман Бондарюк в весовой категории до 72,6 килограмма (16-17 лет) и Даниил Чернецкий, который тоже выступает в весовой категории до 72,6 килограмма (14-15 лет).

"Мировое первенство прошло на достаточно высоком уровне. Все наши спортсмены проявили себя с хорошей стороны, но, к сожалению, не все смогли завоевать награды. Для меня каждый участник команды – победитель. В условиях войны немало процессов усложнилось, однако бойцы с достоинством их одолевают. Относительно выступлений на чемпионате мира, хочу выделить в первую очередь красиво зарекомендовавших себя девушек, которые выигрывали досрочно и эффектно. Также отмечу ребят, которые уверенно побеждали приближая себя и страну к финалу", – отметил главный тренер сборной UF MMA U-18 Иван Штефюк.