Топовий арбітр з АПЛ: хто розсудить матч Словаччина – Україна на Євро-2024

У п'ятницю, 21 червня, свій другий поєдинок на чемпіонаті Європи з футболу зіграє збірна України. Суперником "синьо-жовтих" стане національна команда Словаччини.

Початок матчу відбудеться о 16:00 за київським часом. УЄФА оприлюднив суддівське призначення на цю зустріч.

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Хто судитиме матч Україна – Словаччина

Поєдинок буде обслуговувати англійська бригада арбітрів. Стартовий свисток на "Меркур Шпіль-Арені" у Дюссельдорфі зробить Майкл Олівер, який буде головним.

З українськими командами він перетинався п'ять разів й наразі статистика не на нашу користь – дві перемоги та три поразки:

11.12.2014 Стяуа 0:2 Динамо

11.08.2020 Шахтар 4:1 Базель

04.11.2020 Барселона 2:1 Динамо

11.03.2021 Динамо 0:2 Вільярреал

02.11.2022 Шахтар 0:4 РБ Лейпциг

Допомагатимуть у полі англійському судді його земляки Стюарт Берт та Дан Кук. Резервний арбітр – Сердар Гезюбююк, а головним суддею VAR призначено Девіда Кута.

. Ця бригада арбітрів на Євро-2024 вже обслуговувала матч Іспанія – Хорватія . Вона давала футболістам грати та показала лише одну жовту картку. Також був призначений пенальті та скасований гол після добивання хорватів з нереалізованого удару з 11-метрової позначки.

Нагадаємо, що збірна України з футболу на Євро-2024 потрапила у групу E. Наразі "синьо-жовті" посідають останнє місце у квартеті після поразки від Румунії з рахунком 0:3. На другому місці розташувалися словаки, які сенсаційно переграли зіркову Бельгію (1:0).